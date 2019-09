POL-AA: Ostalbkreis: Stand 11:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Iggingen: Pkw überschlagen, Fahrer leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 20.34 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw Toyota die K 32678 vom Verteiler Iggingen kommend in Richtung Zimmern. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam er im Ausgang einer Linkskurve ins Schlingern und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Brückengeländer, wird aufgebockt, überschlägt sich und wird im weiteren Verlauf wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte sich aber selbständig aus dem Pkw befreien. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500.- Euro. Die K 3267 war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Schwäbisch Gmünd: von Fahrbahn abgekommen, Verkehrszeichen beschädigt, flüchtig gegangen

Bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Freitag, gegen 22.08 Uhr, den Kreisverkehr der Buchauffahrt und bog im weiteren Verlauf in die Buchstraße ein. Beim Abbiegevorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr auf der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dadurch wurde die Ölwanne von dem Pkw beschädigt. Der Unbekannte konnte die Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen, wo sich dann seine Spur verlor. Ersten Ermittlungen zufolge muss es sich um einen Pkw VW Golf, Farbe blau, gehandelt haben.

Hüttlingen: Schmorbrand einer Kühltheke, erhebliche Rauchentwicklung

Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz kam es in der Samstagnacht um 00.31 Uhr bei einem Einkaufsmarkt in der Straubenmühle. Wie die Ermittlungen ergaben, kam es aus der Kühltheke für Käse zu einem Schmorbrand, weshalb es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die FFW Hüttlingen und Aalen waren mit 6 Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.

