POL-OG: Bühl - Tankstelle überfallen, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Neben Bargeld hatten es am Samstagabend zwei Unbekannte offenbar auch auf Spirituosen und Tabak abgesehen, als sie um 21:53 Uhr eine Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße überfielen. Nachdem sie den Kundenraum betreten hatten, forderten die beiden maskierten Männer unter Vorhalt von Waffen den Inhalt der Kasse und bedienten sich nicht nur an dem Geld, sondern auch noch an mehreren Stangen Zigaretten und einer Flasche Whiskey. Die beiden etwa 25 bis 30 Jahre alten und 160 bis 170 Zentimeter großen Unbekannten sollen sich nach der Tat in Richtung des angrenzenden Baumarktes entfernt haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in diesem Bereich nehmen die Kriminalbeamten unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 entgegen.

