Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte stehlen Werkzeug

Lübbecke, Espelkamp (ots)

Zu dem Aufbruch eines Baucontainers und dem Diebstahl von Werkzeug ist es in Lübbecke am verlängerten Wochenende gekommen. Auch in Espelkamp entwendeten Unbekannte Arbeitsgeräte. Dieses Mal war ein Rohbau das Ziel.

Kriminelle hatten im Zeitraum Donnerstag, 31. Oktober, 17 Uhr bis Montag, 4. November, 7 Uhr den auf einem Acker neben einem Grundstück an der Rahdener Straße stehenden Container in Lübbecke aufgesucht und das Vorhängeschloss geöffnet. Daraus entwendeten sie mehrere Baumaschinen, darunter einen Bodenstampfer der Firma Wacker sowie einen Steinmeißel der Marke Makita.

Auch in Isenstedt nahmen Kriminelle Werkzeuge als Diebesgut ins Visier. Hier suchte man die Brinkerorter Straße auf und verschaffte sich im Zeitraum, Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 8.30 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Rohbau. Daraus stahlen die Täter unter anderem einen Bohrhammer von Dewalt, sowie eine Kreissäge und eine Stichsäge - beides von der Marke Ryobi sowie zwei Winkelschleifer.

Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Ermittler.

