Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Automatenaufbruch beschääftigt Polizei

Hille (ots)

Ein versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten wurde der Polizei am späten Freitagabend, 1. November, aus Rothenuffeln in der Nähe der B 65 gemeldet. Eine Zeugin hatte die Beamten gegen 22 Uhr alarmiert und von zwei Personen gesprochen, welche sich an dem Automaten an der Ecke Bergkirchner Straße/Am Mühlenbach zu schaffen gemacht hätten.

Als eine Polizeistreife eintraf, waren die Verdächtigen bereits verschwunden. An dem Automaten fanden sich Aufbruchspuren. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Einsatzkräfte noch einen metallischen Gegenstand, welcher offenbar für den Aufbruch genutzt wurde. Gestohlen wurde nichts. Weitere Zeugen, denen ebenfalls Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Automaten aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

