Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Espelkamp (ots)

Weil er alkoholisiert viel zu schnell unterwegs war und zudem noch das "Rotlicht" einer Ampelanlage missachtete, hat sich ein 35-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonntag in Fiestel Ärger mit der Polizei eingehandelt.

Einer Streifenwagenbesatzung kam um kurz nach Mitternacht innerorts auf der Gestringer Straße ein Ford mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Daraufhin wendeten die Beamten, um den Pkw zu stoppen. Der Fahrer hatte die Beamten jedoch offenbar nicht bemerkt und fuhr unbeirrt weiter in Richtung der B 239. Dabei zeigte der Tacho des nachfolgenden Streifenwagens, auch in einer Tempo 70-Zone, gut 150 Stundenkilometer an. An der Kreuzung mit der Bundesstraße bog der Mann bei "Rot" in Richtung Lübbecke ab.

Als die Einsatzkräfte dem Fahrer schließlich Anhaltezeichen gaben, stoppte dieser sein Fahrzeug. Bei der anschließenden Überprüfung blieb den Polizisten die Alkoholfahne des Mannes nicht verborgen. Dem 35-Jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

