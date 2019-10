Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter versucht im Sielpark Spaziergänger Tasche zu entreißen

Bad Oeynhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochabend im Sielpark versucht, einem 29-jährigen Spaziergänger eine Tasche zu entreißen. Als sich das Opfer zur Wehr setzte, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und verschwand ohne Beute.

Der 29-Jährige hatte gegen 18.15 Uhr die Polizei verständigt. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass er zuvor zu Fuß auf der "Sielallee" unterwegs gewesen sei und dabei telefoniert habe. Als er sich in der Nähe des Gradierwerks befand, sei plötzlich aus einem Gebüsch heraus eine etwa 1,75 Meter große männliche Person hinter seinem Rücken aufgetaucht. Diese habe sofort an seiner Umhängetasche gezerrt.

Da der Angreifer schnell wieder verschwand, konnte das Opfer nur vage Angaben zu einer Täterbeschreibung gegenüber den Einsatzkräften machen. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

