Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 400 Liter Diesel aus Lkw abgezapft

Porta Westfalica (ots)

Während ein Lkw-Fahrer in seiner Kabine schlief, haben Unbekannte auf einem Autobahnrastplatz an der A2 in Porta Westfalica in der Nacht zu Dienstag rund 400 Liter Diesel aus dem Tank seines Sattelzugs abgezapft.

Der Mann hatte am Montagabend den Parkplatz "Löwenburg" angesteuert, um dort seine vorgeschriebene Ruhepause einzulegen. Als der 53-Jährige gegen 3 Uhr zur Weiterfahrt aufbrechen wollte, machte er zunächst einen Rundgang um sein Fahrzeug. Dabei fiel ihm der am Boden liegende Tankdeckel auf. Daraufhin verständigte der Mann die Polizei. Beamte der Wache in Porta Westfalica-Hausberge nahmen den Diebstahl auf und leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell