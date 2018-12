POL-NE: Auto aufgebrochen - Polizei ermittelt

Grevenbroich (ots) - In Wevelinghoven, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants "An der Zuckerfabrik", drangen unbekannte Täter durch die zuvor geknackte Tür in einen Fiat Panda ein. Aus dem Kleinwagen ließen sie eine hochwertige Video-Digitalkamera der Marke Sony mitgehen. Die Tatzeit kann auf Montagabend (10.12.), 18:30 Uhr bis 18:50 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Safe.

