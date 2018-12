POL-NE: Zusammenstoß im Gegenverkehr auf Bundesstraße 477

Neuss (ots) - Am Montag (10.12.), gegen 7 Uhr, ereignete sich auf der Bergheimer Straße (B477) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer schwere Verletzungen davon trug. Der 34-jährige Krefelder war zuvor mit seinem Auto auf der B477, aus Neuss kommend, in Richtung Grevenbroich unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er unweit der Einmündung Eppinghovener Mühle aus bislang noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr, touchierte dort das Auto eines 41-jährigen Grevenbroichers und schleudert anschließend gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Unfallort auf der B477 musste zum Zweck der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden. Das Fahrzeug des Verletzten musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

