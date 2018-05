POL-ESW: Pressemitteilung vom 04.05.2018

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Gestern, 17:15 Uhr, befuhren ein 66jähriger PKW-Fahrer aus Weißenborn und ein 56jähriger PKW-Fahrer aus Sontra, in dieser Reichenfolge, den Preußenparkplatz aus Richtung Sudetenstraße in Richtung Niederhoner Straße in Eschwege. Beide wollten nach links in die Niederhoner Straße einbiegen und mussten verkehrsbedingt anhalten. Auf der leicht abschüssigen Fahrbahn rollte der PKW des 66jährigen zurück und stieß gegen das hinter ihm wartende Fahrzeug des 56jährigen. Der Sachschaden beträgt 1200,- Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Gestern, 16:55 Uhr, befuhr ein15jähriger Mofafahrer aus Sontra die Wilhelm-Leuschner-Straße in Sontra aus Richtung Fuldaer Straße kommend in Richtung Hüttenstraße. Im Einmündungsbereich Wilhelm-Leuschner-Straße/Galgenbergstraße missachtete der Mofafahrer die Vorfahrt eines 58jährigen LKW-Fahrers, der mit seinem Van die Galgenbergstraße aus Richtung Dr.-Deist-Straße befuhr und an der Einmündung nach links abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall,wobei der Mofafahrer stürzte und leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 450,- Euro.

Mit einem Reh kollidierte Gestern Nacht, 00:50 Uhr, ein 51jähriger PKW-Fahrer aus Wildeck, der die L 3251 aus Richtung Eisenach kommend in Richtung Herleshausen befuhr. Der Sachschaden beträgt 800,- Euro.

Gefährliche Körperverletzung

Gestern, 18:20 Uhr, ereignete sich in der Burhaver Straße in Sontra eine gefährliche Körperverletzung. Ein 48jähriger aus Sontra schlug zunächst einem 45jährigen aus Sontra mit der Faust auf die Stirn. Im weiteren Verlauf zog er ein Klappmesser und bedrohte damit andere Passanten. Ein weiterer 45jähriger aus Sontra versuchte den 48jährigen zu beruhigen, woraufhin dieser den Versuch unternahm das Messer gegen den Mann einzusetzen. Der Geschädigte konnte den Angriff jedoch abwehren und das Messer an sich nehmen. Hierbei zog er sich eine Schnittwunde an der linken Hand zu. Der 48jährige wurde festgenommen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Dieseldiebstahl

Wie gestern angezeigt wurde, wurde in der Zeit vom 28.04.2018 bis 03.05.2018 ca. 200 Liter Diesel aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 25jährigen Geschädigten aus Ringgau entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Scheune in der Gemarkung Herleshausen. Während des Tatzeitraumes hebelten unbekannte Täter die Scheune auf und entwendeten anschließend den Kraftstoff aus der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der Stehlschaden beträgt ca. 220,- Euro. Hinweise an die Polizei Sontra, Tel. 05653/0766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Gestern Morgen, 09:30 Uhr, wollte ein 41jähriger LKW-Fahrer aus Polen Ware bei einer Firma in Hessisch Lichtenau, Industriegebiet Hirschhagen, anliefern. Hierzu musste er rückwärts über einen öffentlich zugänglichen Mitarbeiterparkplatz fahren. Hierbei übersah er den geparkten PKW eines 26jährigen aus Hessisch Lichtenau und fuhr gegen das geparkte Fahrzeug. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Bei dem Fahrer des LKW wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Mit einem Wildschwein kollidierte vergangene Nacht, 03:30 Uhr, ein 60jähriger aus Erfurt, der mit seinem Sattelzug die L 3225 aus Richtung Fürstenhagen in Richtung Hessisch Lichtenau befuhr. Das Wildschwein lief nach dem Anstoß zurück in die Böschung. Der Sachschaden beträgt 1000,- Euro.

Heute Morgen, 05:00 Uhr, befuhr ein 50jähriger PKW-Fahrer aus Waldkappel die L3249 in der Gemarkung Hessisch Lichtenau aus Richtung Weißmühle kommend in Richtung Reichenbach. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 1500,- Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Gestern Morgen, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde ein schwarz/roter PKW BMW Mini auf dem Parkdeck des Herkules Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen beschädigt. Der geparkte PKW einer 31jährigen aus Witzenhausen wurde in Höhe des rechten Außenspiegels beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der Verursacher beim Ein-oder Ausparken gegen den geparkten Mini gefahren ist. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise an die Polizei Witzenhausen, Tel. 05542/930413.

Gestern Nachmittag, 15:45 Uhr, befuhr ein 44jähriger aus der Ukraine mit seinem Sattelauflieger mit Anhänger das Betriebsgelände der Straßenmeisterei in der Mündener Straße in Witzenhausen. Beim Rangieren blieb er mit dem Auflieger an einer Dachrinne hängen, wodurch die Dachrinne und das Fallrohr beschädigt wurden. Weiterhin wurde noch ein Stromkabel aus der Verankerung gerissen und die Außenbeleuchtung beschädigt. Der Auflieger wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beträgt 3000,- Euro.

Am 02.05.2018, 09:00 Uhr, befuhr ein 55jähriger PKW-Fahrer aus Friedland die L 3123 aus Richtung Niedergandern in Richtung Hebenshausen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Feldhasen. Der Hase verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro.

Am 02.05.2018 wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr ein weißer PKW Mazda einer 43jährigen aus Bad Sooden-Allendorf in Witzenhausen beschädigt. Der PKW stand in diesem Zeitraum auf zwei verschiedenen Parkplätzen im Bereich des Diebesturmes und des Netto-Einkaufsmarktes. Um 12:30 Uhr bemerkte die Geschädigte den Schaden an der hinteren rechten Stoßstange. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise an die Polizei Witzenhausen, Tel. 05542/930413.

