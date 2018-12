POL-NE: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Logo zur landesweiten Präventionskampagne "Riegel vor" zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen Bild-Infos Download

Dormagen (ots) - Am Sonntag (09.12.), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr, hatten sich Einbrecher in Hackenbroich die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Burgstraße für ihre Zwecke ausgesucht. Die Täter kletterten auf den Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Entsprechende Spuren konnten von der Polizei gesichert werden. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Einbrecher diversen Goldschmuck mitgehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

