Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ampelanlage an der Stiftsallee

Stiftstraße

Ringstraße ist nach Verkehrsunfall ausgefallen

Kreis Minden-Lübbecke, Minden (ots)

Am Freitag, gegen 22.20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Stiftsallee / Stiftstraße / Ringstraße in Minden ein Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Renault die Stiftstraße und beabsichtigte in Richtung Birne auf die Ringstraße einzubiegen. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich ins Schleudern und prallte gegen einen Ampelmasten.

Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Das beteiligte Fahrzeug wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Ampelanlage ist als Folge des Verkehrsunfalls ausgefallen und kann vermutlich erst am Montag im Tagesverlauf wieder in Betrieb genommen werden.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000,- Euro.

