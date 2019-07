Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vandalen stecken Auto in Butzbach an ++ Hoher Schaden in Bad Salzhausen ++ Wer waren die Angreifer in Dortelweil ++ Klettergerüst brennt ab in Karben ++ u.a.

Pressemeldungen vom 5.7. - 8.7.2019

Vandalen stecken Auto an

Butzbach: Vor einer Autowerkstatt in der Philipp-Reis-Straße stand ein roter Smart. Das Auto war nicht zugelassen und hatte nur noch geringen Wert. Zwischen Sonntag (7.7.) 12.30 Uhr und Montag (8.7.) in den frühen Morgenstunden, setzen Unbekannte den roten Kleinwagen in Brand. Das völlig ausgebrannte Auto wies noch Kratzspuren auf, die der Feuerteufel offenbar in den Lack ritzte, bevor er das Feuer legte. Auch an einem silbernen Audi auf dem Gelände der Werkstatt vergriffen sich die Vandalen. Sie ließen die Luft aus dessen Rädern. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 sucht Zeugen des Vorfalls.

Kennzeichen gestohlen

Bad Nauheim: Sorfältig schraubten Diebe das vordere Kennzeichen, FB - CT 2007 eines VW Tiguan in Bad Nauheim, ab. Das Fahrzeug parkte zwischen Freitag (5.7.) 6.30 Uhr und Samstag (6.7.) 8.45 Uhr in der William-Kerckhoff-Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Diebe ohne Beute I

Friedberg: In eine Gartenhütte brachen bislang Unbekannte zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 17.40 Uhr ein. In der Kammerfeldstraße in Dorheim längs des Usatalradweges drückten die Ganoven ein Gartentor ein und brachen eine Tür zum Lagerschuppen und eine weitere zur Haupthütte auf. Sie verschwanden ohne Beute und ließen etwa 70 Euro Schaden an den Türen und ein großes Durcheinander zurück. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise entgegen.

Diebe ohne Beute II

Friedberg: Aktenschränke und eine Besteckschublade öffneten Einbrecher zwischen Samstag (6.7.) 17.40 Uhr und Montag, (8.7.) 6 Uhr in einer Postfiliale in der Straßheimer Straße. Über ein aufgehebeltes Tor auf der Rückseite gelangten sie ins Gebäude. Drinnen angelangt, gingen sie teilweise gewaltsam gegen die verschlossenen Behältnisse vor und richteten einen Schaden von insgesamt ca. 800 Euro an. Beute machten sie keine. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Frontscheibe eingeschlagen

Wölfersheim: Die Windschutzscheibe eines blauen Ford Fiesta ging zwischen Samstag (6.7.) gegen 17.15 Uhr und Sonntag (7.7.) gegen 3.30 Uhr zu Bruch. Offenbar warf jemand einen Stein auf das in der Butzbacher Straße in Berstadt geparkte Fahrzeug. Mindestens 300 Euro wird die Begleichung des Schadens kosten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Schaden

Nidda: Die Eingangstür zu einem Altenwohnheim in Bad Salzhausen, Roland-Krug-Straße versuchten Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag (5.7.) 15 Uhr und Samstag (6.7.) 9.30 Uhr aufzuhelben. Sie scheiterten bei diesem Versuch. Jedoch hinterließen sie einen hohen Schaden von ca. 4000 Euro an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Kirchenfenster kaputt

Ortenberg: Die Fenster der evangelischen Kirche in Bergheim, Im Bleichetal beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitag (5.7.), 18 Uhr und Samstag (6.7.), 15 Uhr. Möglicherweise ging das Glas zu Bruch, als ein Ball gegen die Scheiben flog. Es entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Grundschulfenster kaputt

Limeshain: Mit einem Gullydeckel war ein Unbekannter ein Fenster der Grundschule in Himbach an. Das defekte Fenster konnte am Samstag (6.7.) gegen 9.50 Uhr festgestellt werden. Die im Fenster entstandene Öffnung war zu klein, um Einbrechern Einlass zu gewähren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Polizei sucht Zeugen - Wer waren die Angreifer?

Bad Vilbel: Auf dem Radweg entlang des Niddaufers in Dortelweil gerieten am Sonntag (7.7.) gegen 17.30 Uhr Männer miteinander in Streit. Nahe der Grillhütte attackierten zwei bislang Unbekannte einen 43-Jährigen Bad Vilbeler, der dort zu Fuß unterwegs war. Mit einer Holzlatte und einem Schraubenzieher hieben und stachen sie auf den Vilbeler ein und verletzten ihn hierbei. Der Mann musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei in Bad Vilbel sucht in diesem Zusammenhang die beiden Angreifer. Beide seien zwischen 18 und 25 Jahren alt und ca. 175 - 180 cm groß. Einer der beiden habe schwarze Haare, der andere trug eine schwarze Basecap. Die beiden dunkel gekleideten Männer hätten einen weißen oder hellgrauen Motorroller bei sich gehabt. Zwei junge Frauen zwischen 17 und 22 Jahren hätten die beiden Angreifer begleitet. Dabei soll es sich um eine auffallend große, extrem dünne Frau mit heller Haut handeln. Die Zweite sei kleiner und habe braune, gewellte Haare. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher auf Baustelle

Bad Vilbel: Drei Container auf einer Großbaustelle brachen bislang unbekannte Einbrecher am Wochenende in der Rodheimer Straße auf. Nachdem der letzte Arbeiter die Baustelle am Freitag (5.6.) gegen 16 Uhr verließ musste der Einbruch am Montag gegen 6 Uhr bei erneutem Arbeitsbeginn festgestellt werden. Die Langfinger entwendeten Werkzeug und Maschinen im Wert von knapp 10.000 Euro, darunter Vermessungslaser der Firma Leica und Hilti, eine Bohrmaschine und verschiedene Ladegeräte und Akkus. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Hoher Schaden bei Brand auf Schulhof

Karben: Auf etwa 10.000 Euro dürfte sich der Schaden eines Brandes auf dem Schulhof der Grundschule am Römerbad in der Untergasse in Okarben belaufen. Anwohner hörten am Sonntag (7.7.) gegen 18.20 Uhr ein Knallgeräusch und stellten bei Nachschau fest, dass das Klettergerüst brannte. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus, konnte aber das Gerüst nicht mehr retten. Unter dem Gerüst fand man eine Schale mit Kohlen. Bislang muss davon ausgegangen werden, dass das hier entfachte Feuer für das Niederbrennen des Gerüsts verantwortlich ist. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen.

Rüttelplatte mitgenommen

Karben: Etwa 400 kg wiegt die Rüttelplatte, die bislang Unbekannte zwischen Freitag (5.7.) 17 Uhr und Samstag (6.7.) 6 Uhr von einer Baustelle in Groß-Karben mitnahmen. Im Vorbeigehen kann das nicht gerade geschehen sein, dazu ist das Gerät der Marke Baumax mit Hondamotor einfach zu schwer. Die Maschine im Wert von etwa 2000 Euro hatten Mitarbeiter in der Baustelle "Am Sonnenhang" abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

