POL-WE: Wohnhaus brennt in Altenstadt

Pressemeldung vom 8.7.2019

Altenstadt: Den Brand eines Wintergartens in Altenstadt meldet die Feuerwehr am Montag gegen 11.20 Uhr bei der Leitstelle der Polizei. Schwarzer Qualm trete an der Unglückstelle in der Stammheimer Straße aus. Die Rettungskräfte sind im Einsatz. Zwischenzeitlich erfasste das Feuer auch das zum Wintergarten gehörige Wohnhaus. Offenbar sind aber keine Personen mehr im Gebäude. Weitere Wehren aus dem Kreisgebiet wurden alarmiert, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Diese wurden evakuiert. Es kommt im gesamten Stadtgebiet Altenstadt zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

