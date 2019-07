Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fast auf die Gleise gefahren in Bad Vilbel ++ Transporter überschlägt sich bei Altenstadt ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 05.07.2019

Holztreppe brennt

Reichelsheim: Gleich mehrere Feuerwehren rückten am Freitag gegen 3.40 Uhr zu einem Brand in Blofeld aus. In einer alten Hofreite im Eichelbergweg brannte eine hölzerne Treppe, die zum ehemaligen Heuboden führte. Eine Nachbarin entdeckte den Brand zeitig und rief die Floriansjünger. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Es entstand Sachschaden an der Treppe, an den Gebäudewänden lediglich durch Russanhaftungen und Löschwasseraustritt in Höhe von ca. 13.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Die Hofreite ist weiterhin bewohnbar, Einsturzgefahr ist nicht gegeben. Was zu dem Brand der Außentreppe am alten Stall führte ist noch fraglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hält aber Brandstiftung für unwahrscheinlich.

Transporter überschlägt sich

A45/Altenstadt: Der Rettungshubschrauber musste am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der A45 zwischen Altenstadt und Florstadt landen. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die Bankette, geriet ins Schleudern und überschlug sich schließlich mehrfach. Dabei verletzten sich der 20-jährige Fahrer und ein ebenso alter Mitfahrer aus dem Landkreis Gießen leicht. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Der 27-jährige Beifahrer aus Bad Zwesten schleuderte aus dem Fahrzeug. Der Mann erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und flog mit dem Rettungshubschrauber in eine Gießener Klinik. Ob er den Sicherheitsgurt angelegt hatte, müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Durch Rettungs- und Bergungsarbeiten herrschte Vollsperrung auf der A45 in Richtung Norden. Etwa eine Stunde später floss der Verkehrs wieder. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Butzbach, Tel.: 06033/7043-5010 entgegen.

Fast auf die Gleise gefahren

Bad Vilbel: Verzögerungen im Bahnverkehr zog ein Unfall am Donnerstag in der Kasseler Straße in Bad Vilbel nach sich. Ein 85-Jähriger aus dem Wetteraukreis verwechselte beim Verlassen eines Parkplatzes einer Drogerie offenbar Gas und Bremse. Er fuhr mit seinem Mercedes E-Klasse über die Fahrbahn und prallte einem Kleinlaster auf das Fahrzeugheck. Durch den Aufprall nach rechts abgelenkt fuhr der Senior weiter über den Gehweg auf den gegenüberliegenden Hang direkt an der S-Bahnlinie. Kurz vor den Schienen prallte das Auto gegen einen Mast und kam zum Stehen. Alle Beteiligten kamen mit einem Schreck und Sachschäden an Autos und einem Kabelschacht am Gleis davon. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst lud den nicht mehr fahrbereiten Mercedes des 85-Jährigen auf. Der Bahnverkehr musste angehalten werden und zog vielfache Verspätungen nach sich.

Einbrecher scheitern

Bad Vilbel: An der Eingangstür einer Bäckerei in der Frankfurter Straße machten sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Einbrecher zu schaffen. Sie scheiterten beim Versuch sie aufzuhebeln und hinterließen einen Schaden von ca. 200 Euro an der Tür. Ein Zeuge hatte zuvor Jugendliche beobachtet, die sich im dortigen Bereich aufhielten und an der Bäckereitür rüttelten. Er und andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zusetzen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell