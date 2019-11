Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickdiebe erbeuten Schmuck

Minden (ots)

Am Mittwoch ist eine Mindenerin (85) von Trickbetrügern bestohlen worden. Zuvor hatte ein Mann bei der Frau geklingelt und sich als mutmaßlicher Gärtner ausgegeben.

Als der Mann bei der Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Dützen am Mittwoch gegen 15 Uhr klingelte, sprach sie diesen zunächst durch ein Fenster an. Als der Mann vorgab, Gartenarbeiten für die Seniorin durchführen zu können, öffnete sie die Tür und ging mit dem Mann in den Garten.

Währenddessen verschaffte sich nach Annahme der Ermittler ein Komplize unbemerkt Zutritt zu dem Haus, durchsuchte die Räumlichkeiten und nahm diverse Schmuckstücke an sich. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst, nachdem sich der falsche Gärtner in unbekannte Richtung wieder entfernt hatte. Mittlerweile erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei. Der Kriminelle kann von der Geschädigten als etwa 40 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben werden. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zu dem Trickbetrüger bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht und warnt dringend davor, Unbekannten Auskünfte über Ihre persönlichen Vermögens- oder Wohnverhältnisse zu geben, diesen die Haustür zu öffnen oder ihnen Zutritt in die Wohnobjekte zu gewähren. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte oder lassen Sie diese unbeaufsichtigt in Ihren Wohnräumen. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110.

