Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geldbörse gestohlen

Heiden (ots)

Ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren hat ein Unbekannter am Dienstag in Heiden entwendet. Das Portemonnaie hatte in der Handtasche gelegen, die eine 77 Jahre alte Borkenerin an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Die Frau hielt sich zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Industriestraße auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell