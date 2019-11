Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - In Schule eingebrochen

Borken (ots)

Auf ihrer Suche nach Beute durchwühlten sie zahlreiche Schränke: Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Schule in Borken-Burlo eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Gebäude an der Rheder Straße, indem sie eine Tür aufhebelten. Was sie entwendeten, stand zunächst nicht fest. Allein der angerichtete Sachschaden erreicht eine Höhe von circa 5.000 Euro. Zu der Tat ist es zwischen Montag und Mittwoch, 01.55 Uhr, gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

