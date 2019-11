Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Im "Stop-and-go" aufgefahren

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 24 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag in Borken bei einem Unfall zugezogen. Dazu war es gegen 08.20 Uhr auf der Ahauser Straße gekommen: Ein 35-Jähriger aus Harderwijk (NL) war dort mit einem Lkw in Richtung Borken-Gemen unterwegs, als er im Stop-and-go-Verkehr auf den Wagen der vorausfahrenden Vredenerin prallte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell