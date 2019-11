Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fenster aufgehebelt

Rhede (ots)

In die Räume eines Geschäftes sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Rhede eingebrochen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in die Räume am Buschkamp verschafft: Um hineinzukommen, hebelten sie ein Fenster auf. Im Inneren brachen die Unbekannten mehrere Türen auf. Was die Täter erbeuteten, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

