POL-RE: Gladbeck: Autofahrer gibt nach Unfall falsche Personalien an

Recklinghausen (ots)

Nachdem er mit einem Auto ein 10-jähriges Mädchen, das zu Fuß über die Straße gehen wollte, angefahren hat, hat ein 20-jähriger Mann, der in Essen wohnt, der Polizei falsche Personalien genannt. Als die Polizisten mit ihm zu seiner angeblichen Adresse fuhren, um seine Angaben zu überprüfen, flog der Schwindel auf. Wie sich herausstellte, hatte der 20-Jährige keinen gültigen Führerschein. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfall passierte am Mittwoch um 14.35 h an der Zweckeler Straße.

