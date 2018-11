POL-HOL: Hoher Sachschaden bei Lagerhallenbrand in Deensen.

2 weitere Medieninhalte

Hameln (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Brandausbruch in einer massiv errichteten Lagerhalle auf dem Gelände einer Holzverarbeitung in Deensen. Das Feuer breitete sich anschließend auf den Dachstuhl aus. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte durch den energischen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

In der Halle fand am gestrigen Abend/in der vergangenen Nacht eine "Party" statt, entsprechendes Inventar (Musikanlage, Sitzgelegenheiten, Theke, ...) befanden sich im Innern. Da nicht genau feststand, ob sich zum Brandausbruch noch Personen in der Scheune befanden, wurde die Scheune zeitnah durch die Feuerwehr mit schwerem Atemschutz betreten. Gegen 07:20 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Es befanden sich keine Personen mehr im Objekt.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf schnell unter Kontrolle gebracht werden. Selbst die Drehleiter kam zum Einsatz.

Durch die Brandzehrungen und den Löschwassereinsatz entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Noch ist die Feuerwehr vor Ort und bekämpft einzelne Glutnester. Nach Freigabe des Objektes durch die Feuerwehr werden auch die polizeilichen Ermittlungen wieder aufgenommen bzw. fortgesetzt.

Der Schaden für den 51-jährigen Eigentümer/Geschädigten wird derzeit auf ca. 50.000 - 100.000 Euro geschätzt.

PHK Jens Dahm

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell