POL-PDKH: Einbruch in eine Gaststätte in Bingen

Bingen (ots) - Am 15.11.2017, zwischen 01.30 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde die Eingangstür einer Gaststätte in Bingen, Koblenzer Straße, durch bisher unbekannte Täter aufgehebelt, um so in das Innere der Gaststätte zu gelangen. In den Räumlichkeiten wurden gezielt die beiden dort befindlichen Spielautomaten angegangen und vermutlich mittels Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet, um die darin befindlichen Geldscheine und Münzen zu entwenden. Bisher keine Hinweise auf die unbekannten Täter.

