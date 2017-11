POL-PDKH: Unfallflucht

Bad Sobernheim (ots) - Am 15.11.2017 wurde in der Zeit zwischen 05.15 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Polymer "Am Gefach" ein schwarzer BMW Gran Tourer an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise kommt als Unfallverursacher ein Mitarbeiter der vorausgegangenen Nachtschicht in Frage. Hinweise an die Polizei Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell