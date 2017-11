POL-PDKH: Unfallflucht

Kirn (ots) - Am 14.11.2017 fuhr die Fahrerin eines Mazda 3 um 17.25 Uhr in der Josef-Görres-Straße stadtauswärts in Richtung Oberhausen. In Höhe der Hausnummer 5 kam ihr ein kleiner, dunkler Pkw mit BIR-Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit auf der engen Fahrbahn entgegen. Die Mazda-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem kollidierten die beiden Außenspiegel und es kam zum Schaden. Der Unfallverursacher fuhr in der Dunkelheit weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Kirn!

