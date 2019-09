POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht; Murr: Schlägerei auf Parkplatz eines Schnellrestaurants; Freiberg am Neckar: 16-Jähriger randaliert

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Bolzstraße in Kornwestheim geparkten BMW. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Ungekannte anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Murr: Schlägerei auf Parkplatz eines Schnellrestaurants

Am Montag gegen 21.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Robert-Bosch-Straße in Murr zu einer Schlägerei zwischen mindestens vier jungen Männern. Vermutlich gerieten ein 18- und ein 19-Jähriger aufgrund persönlicher Differenzen in einen Streit. Dieser entwickelte sich schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein weiterer 18 Jahre alter und ein 21 Jahre alter Mann versuchten im weiteren Verlauf zu schlichten. Schlussendlich endete dies damit, dass auch diese Männer in die Schlägerei verwickelt wurden. Alle vier erlitten leichte Verletzungen. Der 21-Jährige musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Freiberg am Neckar-Heutingsheim: 16-Jähriger randaliert

In der Nacht zum Dienstag randalierte ein 16 Jahre alter Jugendlicher in der Bahnhofstraße in Heutingsheim. Mutmaßlich warf er mehrere Mülltonnen um und trat jeweils einen Außenspiegel eines BMW, eines Audi sowie eines VW ab. Anschließend zertrümmerte der Tatverdächtige wohl auch die Glastür eines Getränkekühlschranks, der im Außenbereich eines Imbiss stand. Hierbei verletzte er sich leicht. Ein Passant, der den Verletzten entdeckte, alarmierte gegen 03.10 Uhr die Polizei. Der 16-Jährige, der vermutlich alkoholisiert war, sollte aufgrund der Verletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er sich gegenüber den Rettungskräften renitent verhielt, wurden dem Jugendlichen Handschließen angelegt und der Transport ins Krankenhaus musste von der Polizei begleitet werden. Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde der 16-Jährige von der Polizei nach Hause gebracht und einer Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

