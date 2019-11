Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Durch Kellerfenster eingestiegen

Bocholt (ots)

In eine Bildungseinrichtung sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt eingebrochen. Um in das Haus am Stenerner Weg zu kommen, hebelten die Täter ein Kellerfenster auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Art und Umfang des möglichen Diebesgutes stehen noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

