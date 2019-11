Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Borken (ots)

Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro - so lautet die Bilanz eines folgenreichen Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der B70 in Borken ereignet hat. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Vreden wollte gegen 07.15 Uhr von der Bundesstraße nach links in die Neumühlenallee abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 25-Jährigen. Diese erlitt dabei schwere Verletzungen; ein Rettungswagen brachte die Borkenerin in ein Krankenhaus. Die B70 blieb für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für den Straßenverkehr voll gesperrt.

