Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Bauhoffahrzeug gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in die Büro- und Arbeitsräume des Bauhofes an der Deilmannstraße eingedrungen. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten sämtliche Schränke des Gebäudes. Sie erbeuteten ein voll ausgestattetes Tischlerfahrzeug. Der Opel Vivaro mit dem Kennzeichen NOH-BB230 war an den Seiten mit der Aufschrift "Stadt Bad Bentheim" beklebt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

