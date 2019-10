Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Gymnasiumstraße, 2.10.2019, 15.00 Uhr Missbrauch von Notrufen; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Landau (ots)

Nach mehreren missbräuchlichen Nutzungen von Notrufen über Tage wurde die Wohnanschrift der 49-jährigen Verursacherin in Landau, Xylanderstraße, am 2.10.2019, gegen 15.00 Uhr, durch Beamte des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Landau aufgesucht. Es bestanden Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand der 49-jährigen. Beim Öffnen der Wohnungstür schlug die 49-jährige völlig unvermittelt dem Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehrfach ins Gesicht. Die 49-jährige wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beamte des Ordnungsamtes erlitt leichte Gesichtsverletzungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell