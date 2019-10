Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Transporterfahrer, Fahren ohne Fahrerlaubnis Landau, L 509, 2.10.2019, 00.45 Uhr

Landau (ots)

Nach Zeugenmitteilung ist ein offensichtlich betrunkener Mann zu einem Transporter gegangen und damit vom Wolfsweg in Landau weggefahren. Der Transporter konnte im Westen von Landau am 2.10.19, gg. 00.45 Uhr festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete zunächst das Anhaltesignal, konnte dann aber doch gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung 1,76 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Hier stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Rahmen der Blutentnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten, was ein weiteres Ermittlungsverfahren zur Folge hat.

