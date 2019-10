Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Maximilianstraße, 1.10.2019, 16.00-16.30 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Ein auf dem Parkplatz der Filiale der Fa. Aldi in Landau, Maximilianstraße, geparkter VW-Bus wurde am 1.10.2019, in der Zeit zw. 16.-16.30 Uhr von einem anderen Pkw am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Der Fahrer/-in entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500.--EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

