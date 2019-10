Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft Auto gefahren

Edesheim (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2019 gegen 23:10 Uhr wurde ein 23-jähriger Landauer mit seinem Pkw in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf sich drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann zeigten. Der Fahrer gab dann auch zu, dass er vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert habe. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

