POL-PDLD: Professioneller Traubenklau

Im Zeitraum von Montag, 23.09.2019 bis Sonntag, 29.09.2019 wurden in Edesheim in der Gemarkung Oberes Gerech durch bislang unbekannte Täter widerrechtlich 7 Zeilen Silvanertrauben mittels eines Vollernters abgeerntet. Bei dem Diebstahl der Trauben entstand ein Schaden in Höhe von 6000EUR. Zeugen, die in o.g. Zeitraum Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

