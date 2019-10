Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW überschlägt sich mehrfach... 76831 Billigheim-Ingenheim, B 38 Mittwoch, 03.10.2019, 03:30 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht auf Donnerstag befuhr eine 56-jährige Fahrerin die Landstraße von Billigheim kommend in Richtung Landau. An der Einmündung zur B38 verlor die Fahrerin vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Acker. Die ansprechbare Fahrerin wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht, dort wurde sie stationär aufgenommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5000.- EUR.

