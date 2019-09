Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Landscheid (ots)

Am vergangenen Sonntag, 08.09.2019, kam es gegen 17.15 Uhr auf der A 60 zwischen Landscheid und Spangdahlem in Richtung Bitburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselten die beiden Kradfahrer als Erste und Zweite einer fünfköpfigen Fahrgruppe von der rechten auf die linke Fahrspur, weil auf dem Standstreifen ein Streifenwagen mit Blaulicht stand, der eine Gefahrstelle (Ölspur) absicherte. Dabei wurde der hintere der beiden von einem grauen Pkw SEAT erfasst, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur unterwegs war. Der 59-jährige Kradfahrer stürzte und rutschte mit seiner Maschine schwer verletzt in den rechten Straßengraben. Dabei kam auch sein 50-jähriger Vordermann auf der Fahrbahn zu Fall, der leicht verletzt wurde. Ein weiterer nachfolgender Pkw Audi Kombi konnte glücklicherweise den Verunfallten ausweichen. Der SEAT-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten incl. Ölspurbeseitigung musste die A 60 in Richtung Bitburg für ca. 3,5 Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich unter Tel.: 06502/91650 oder pastschweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502 9165-0

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell