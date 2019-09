Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Firma

Trier (ots)

Am zurückliegenden Wochenende drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in ein Firmengebäude in der Trierer Loebstraße ein und entwendeten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.

