Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zerf

Zerf (ots)

Am Montagabend, 9. September 2019, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Zerf ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gelangten die Täter zwischen 17:40 Uhr und 20:35 Uhr durch Fensterbohren ins Innere des Anwesens. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie ein Elektronikgerät. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell