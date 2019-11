Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegenstände aus Pkw entwendet

Borken (ots)

Jacke, Schuhe und Turnbeutel hat ein Unbekannter in Borken ebenso aus einem geparkten Wagen gestohlen wie ein Sieb, einen Schlüsselanhänger und eine Luftpumpe. Der Täter hatte sich am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr Zugang ins Innere des Fahrzeugs verschafft. Der Wagen hatte in dieser Zeit an der Weseler Straße gestanden. Wie der Dieb das Auto geöffnet hat, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

