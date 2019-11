Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec und Pedelec-Akku gestohlen

Bocholt (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr ein auf der Ludwig-Erhard-Straße abgestelltes schwarzes Damen-Pedelec (Batavus Milano) im Wert von ca. 2.500 Euro gestohlen.

Ebenfalls am Dienstag entwendeten unbekannte Täter den Akku eines Pedelecs, welches in einem Fahrradstand am Berliner Platz abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen 07:00 Uhr und 17.00 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell