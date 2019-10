Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrseinschränkungen am Samstag in Greifswald und Ferdinandshof

Greifswald / Ferdinandshof (ots)

In Ferdinandshof findet am Samstag, dem 19. Oktober 2019, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr eine Versammlung unter dem Motto "Jetzt handeln! Moore speichern CO2 - Keine Windkraft in der Wiese" statt. Zu diesem Zweck wird es im Kreuzungsbereich Bundesstraße 109 / Anklamer Straße eine 15-minütige zugelassene Sitzblockade geben. Daher ist insbesondere zwischen 10.30 und 10.45 Uhr in diesem Bereich mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Insgesamt werden etwa 30-50 Personen an dieser Versammlung teilnehmen.

Auch in Greifswald wird es am kommenden Samstag zu Verkehrseinschränkungen kommen. Von 13.00 bis 15.00 Uhr findet der Aufzug "Mehr Geld für Bildung" statt. Daher kann es zwischen 13.00 und 13.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Hanserings kommen.

Die Polizei bittet um Verständnis für Verkehrseinschränkungen, die auftreten können.

