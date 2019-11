Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrecher schlagen Tür ein

Heiden (ots)

In eine Firma sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Heiden-Buschhausen eingebrochen. Die Täter hatten zunächst vergeblich versucht, eine Tür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Glasscheibe der Tür ein. Weiter als in den dahinter liegenden Vorraum kamen die Einbrecher aber nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell