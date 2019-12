Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger schwer verletzt, Unfallverursacher geflüchtet

Hütschenhausen (ots)

Am Sonntagmorgen, 08.12.2019, in der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 07: 45 Uhr wurde auf der Kreisstraße 3 zwischen Hütschenhausen und Hauptstuhl ein schwerverletzter 19jähriger junger Mann von einem Zeugen auf der Straße liegend aufgefunden. Vermutlich wurde der Fußgänger von einem PKW angefahren und der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Polizei Landstuhl bittet um Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall unter folgender Telefonnummer: 06371 92290

