Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger Radler kontrolliert - Polizei stellt Rauschgift und Trekkingbike sicher (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Montagnachmittag (19.08.), gegen 16:30 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an der Augustinusstraße, einen verdächtigen Fahrradfahrer zu kontrollieren. Als er die Absicht der Streife erkannte, trat er in die Pedale. In einem angrenzenden Park endete nach kurzer Verfolgung seine Flucht. Der Grund für sein auffälliges Verhalten war schnell gefunden: Bei der Kontrolle fanden die Polizisten etwas Cannabis samt einer passenden Zerkleinerungsmühle (sogenannter Grinder).

Auf die Herkunft des Herrencrossrades der Marke Bulls angesprochen, machte der 23-Jährige aus Haan widersprüchliche Angaben. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorweisen. Da nicht auszuschließen war, dass das Gefährt aus einem Diebstahl stammt und die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde es sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Maßnahmen und die andauernden Ermittlungen übernahmen Beamte des zuständigen Kriminalkommissariats.

Bei dem sichergestellten Rad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Bulls" mit auffälligem Flaschenhalter in der Farbe Grün. Hinweise zum bis dato unbekannten Eigentümer werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell