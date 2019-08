Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser Bürgerschützenfest - Polizei ist gut vorbereitet

Neuss (ots)

Das Straßenbild in Neuss ist derzeit geprägt von zahlreichen Fahnen und Wimpeln, die Häuser- und Geschäftszeilen schmücken - ein untrügliches Zeichen dafür, dass in der Kreisstadt das große Neusser Bürgerschützenfest vor der Tür steht.

Nicht nur die Schützen bereiten sich auf diese traditionsreiche Veranstaltung vor. Insbesondere die Polizei plant diesen Einsatz gewissenhaft und langfristig. Die Sicherheitskräfte stehen hierbei in engem Kontakt zu den Schützen und zur Stadt Neuss.

Personell und hinsichtlich ihrer Ausstattung stellt sich die Polizei anhand eines Sicherheitskonzeptes der Stadt und eigener Bewertungen auf. Die Erfahrungen der letzten Jahre fließen genauso in die Vorbereitungen ein, wie aktuelle Informationen und Einschätzungen. "Die Polizei leistet einen wertvollen Beitrag für ein möglichst sicheres und friedvolles Schützenfest 2019, in dem sie in der Quirinusstadt sichtbar präsent ist", so der Leiter der Kreispolizeibehörde im Vorfeld der Veranstaltung. "Ich wünsche mir ein großes, friedliches Fest, bei dem wieder Jung und Alt aus Nah und Fern zum Feiern zusammenkommen, um die lange Tradition fortzuführen", so der Landrat weiter.

Der Kirmesplatz und die Festwiese, aber auch der Innenstadtbereich wird zu den bevorzugten Zielen der Einsatzkräfte gehören. Einer der Anlaufpunkte für Besucherinnen und Besucher ist die Mobile Wache. Sie ist während der Kirmestage ab 18 Uhr (bis in die Nacht - je nach Einsatzlage) vor Ort und befindet sich an der Hammer Landstraße/Langemarckstraße. An diesem zentralen Standort ist sie für alle Besucherinnen und Besucher sowie Schützen gut erkennbar und problemlos zu erreichen. Die Rathauswache in der Innenstadt (am Markt) ist während der Kirmeszeiten ebenfalls besetzt.

Der Leiter der Kreispolizei, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, bedankt sich bereits im Vorfeld für das Engagement der Polizistinnen und Polizisten, die dann arbeiten müssen, wenn viele Menschen zum Feiern in die Kreisstadt kommen. Der Landrat wünscht allen ein heiteres und zugleich friedliches Schützenfest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell