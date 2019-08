Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtigen Radler kontrolliert - Polizei stellt vermeintliches Diebesgut sicher

Neuss (ots)

In der Nacht zum Montag (19.08.), gegen 02:40 Uhr, beabsichtigte eine Streife auf dem Berghäuschensweg, zwei verdächtige Fahrradfahrer zu kontrollieren. Auf einem der Räder befand sich ein Getränkekasten, am zweiten Bike war ein offensichtlich überladener Anhänger angebracht. Als das Duo die Absicht der Streife erkannte, trat es in die Pedale. Auf ihrer augenscheinlichen Flucht vor der Polizei, ließen die beiden den Anhänger zurück und versuchten den Getränkekasten vom Gepäckträger zu werfen.

Auf dem Abteiweg endete nach kurzer Verfolgung die Flucht eines der Verdächtigen, einem 31-jährigen Neusser. Seinem offensichtlichen Begleiter gelang es, unerkannt zu verschwinden. Bei der Kontrolle des 31-Jährigen stellten die Beamten neben einer Kellnerbörse, auch mehrere Flaschen Kräuterlikör sicher, über deren Herkunft der Neusser widersprüchliche Angaben machte.

Im zurückgelassenen Fahrradanhänger fanden die Polizisten zudem mehrere Packungen mit Munition, Waffenöl, zwei Geldkassetten, weitere Spirituosen und auch eine Kleinkaliberwaffe, wie sie von Sportschützen genutzt wird.

Zwischenzeitliche Ermittlungen hatten ergeben, dass die Gegenstände aus einem Einbruch - in der gleichen Nacht - in ein Vereinsheim am Scheibendamm stammten.

Der 31-jährige Neusser wurde wegen Verdacht des Einbruchs vorläufig festgenommen. Beamte des Neusser Fachkommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen - die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert an.

