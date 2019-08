Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Dormagen (ots)

Am späten Montag Nachmittag, gegen 17:15h, kam es in Dormagen-Hackenbroich zu einem Verkehrsunfall mit einem 33-jähriger Motorradfahrer aus Neuss. Dieser befuhr die Salm-Reifferscheid-Allee in Richtung Dr.-Geldmacher-Straße. In Höhe der Stommelner Straße kam er aus bisher noch nicht geklärter Ursache zu Fall und prallte gegen einen Lichtmast. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Zeit noch an. Die Salm-Reifferscheid-Allee musste für etwa zweieinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden (Teß).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell