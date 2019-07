Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Blitzer in Neubrandenburg durch Brandstiftung beschädigt

PHR Neubrandenburg (ots)

Am 18.07.2019 gegen 21:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt,dass ein Blitzer - Anhänger in der Demminer Straße in Brand gesetzt wurde. Der Blitzer- Anhänger stand in der Demminer Straße, Höhe des OBI- Baumarktes Stadtauswärts Richtung Altentreptow. Noch bevor die Feuerwehr eintraf unternahmen Bewohner die ersten Löschmaßnahmen. Die eingesetzten Kameraden löschten den Brand vollständig. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hat ein bisher Unbekannter Täter versucht mittels Brandbeschleuniger den Blitzer in Brand zu setzen. Durch den Brand entstand geringer Schaden am Gehäuse der Blitzereinrichtung.Die Anlage ist weiterhin einsatzbereit. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes war vor Ort und prüfte die Funktionstüchtigkeit. Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Bisher gibt es keine weiteren Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen. Zeugen,die verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 zu melden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

