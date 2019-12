Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handgreiflichkeiten zwischen Liebespaar

Lauterecken (ots)

Streit endet kurz nach Mitternacht mit leichten Verletzungen. Am Sonntag gerieten ein 28 Jahre alter Mann und seine 10 Jahre jüngere Lebensgefährtin in der Nähe vom Bahnhof in Streit. Zum Hergang des Streites machten beide gegenüber der Streife widersprüchliche Angaben. Sowohl der Mann und die Frau machten kleinere Verletzungen geltend, weshalb nun beide mit einer Strafanzeige rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell