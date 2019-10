Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Farbschmierereien an mehreren PKW

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Entlang der Straße Auf dem Krähenbrink sowie an der Kirchstraße beschädigten Unbekannte mindestens fünf PKW mit Farbschmierereien.

Anwohner hatten ihre Autos zuletzt am Montag gegen 22.00 Uhr unbeschädigt gesehen. Am nächsten Morgen gegen 06.55 Uhr sahen sie dann die Beschädigungen. Die Täter hatten sowohl gelbe wie auch grüne Farbe genutzt und diese wahllos auf die Wagen versprüht. In einem Fall schrieben sie "Krank" auf ein Auto.

Ein Zeuge hatte in der Nacht mehrere Jugendliche auf der Straße gehört. Weitere Hinweise bestehen derzeit jedoch nicht. Daher sucht die Polizei in Dinslaken weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

